Канадцы Вирчу и Мойр стали чемпионами мира в танцах на льду

Канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр выиграла золотые медали чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Канадцы получили 116,19 балла за произвольный прокат и по сумме программ набрали 198,62 балла. Таким образом они обновили собственный мировой рекорд по сумме баллов за две программы.

Серебро завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (196,04 балла). У них 119,15 балла за произвольный прокат, это мировой рекорд. Бронза досталась американцам Майе и Алексу Шибутани (185,18 балла).

Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стала третьей в произвольном танце (110,52 балла) и заняла пятое место (184,06 балла). Другая пара Александра Степанова/Иван Букин заняла 10-ё место (174,70 балла).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.