Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала работу тренера Татьяны Тарасовой в качестве телекомментатора. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам фигуристки, журналисты должны быть профессионалами своего дела, «а не просто трепачами».

«Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает — кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это — байки», — заявила Роднина.

Она отметила, что «есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор тоже должен присутствовать».

Фигуристка в паре с Алексеем Зайцевым с 1974 по 1980 год выступала под руководством Тарасовой. Спортсмены в сотрудничестве со специалистом завоевали две золотые олимпийские медали. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой на телевидении.