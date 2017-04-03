Тарасова ответила на критику Родниной

Заслуженный тренер по фигурному катанию и телекомментатор Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще ее давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я», — сказала Тарасова.

1 апреля депутат Госдумы Елена Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора. По ее словам, журналисты должны быть профессионалами своего дела, «а не просто трепачами».