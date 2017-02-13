Тарасова отчитала футболистов за неумение трудиться

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, чьи воспитанники завоевали восемь золотых олимпийских наград, рассказала, что футболисты не знакомы с трудом. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Вспоминая встречу с одним из руководителей молодежной сборной России, она отметила, что футболисты не могут тренироваться более полутора часов в день.

«Говорю: вы что, вообще криминальные идиоты? И вы еще тут летаете бизнес-классом? Вон отсюда! Вы кто такой вообще? С чего тогда футболу быть, если молодежная сборная работает час-полтора? У нас девочки работают по 7-8 часов! У Ирины Винер (российский тренер по художественной гимнастике — прим. «Ленты.ру») — по десять!» — отметила Тарасова, вспомнив, что ее слова заставили руководителя команды покраснеть.

Материалы по теме «Сделайте меня молодой и худой» Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает 70-летие

«Он сначала был красный, потом белый, потом, мне кажется, у него поднялось давление. Он просто перекрестился, когда мы прилетели. Они не работают. Они не знают, что такое труд», — подчеркнула тренер.

13 февраля Тарасова отметила 70-летний юбилей. Она начала тренерскую карьеру в 1966 году в 19 лет. В общей сложности ее ученики завоевали более 40 золотых медалей чемпионатов мира и восемь олимпийских наград высшего достоинства.