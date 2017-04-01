Испанец Фернандес уступил японцу Ханю звание чемпиона мира по фигурному катанию

Испанский фигурист Хавьер Фернандес уступил японцу Юдзуру Ханю звание чемпиона мира по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По сумме двух программ японец показал результат 321,59 балла, обновив собственный мировой рекорд в произвольной программе (223,20). Триумфатор ЧМ-2016 Фернандес с 301,19 балла стал четвертым.
Серебряную медаль завоевал японец Сома Уно (319,31). Тройку сильнейших замкнул китаец Цзинь Боян (303,58).
Лучшим из россиян стал Михаил Коляда (257,47), занявший восьмое место. На 11-й строчке расположился его соотечественник Максим Ковтун (245,84).
Чемпионат мира 2017 года проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.