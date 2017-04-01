Испанец Фернандес уступил японцу Ханю звание чемпиона мира по фигурному катанию

Испанский фигурист Хавьер Фернандес уступил японцу Юдзуру Ханю звание чемпиона мира по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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По сумме двух программ японец показал результат 321,59 балла, обновив собственный мировой рекорд в произвольной программе (223,20). Триумфатор ЧМ-2016 Фернандес с 301,19 балла стал четвертым.

Серебряную медаль завоевал японец Сома Уно (319,31). Тройку сильнейших замкнул китаец Цзинь Боян (303,58).

Лучшим из россиян стал Михаил Коляда (257,47), занявший восьмое место. На 11-й строчке расположился его соотечественник Максим Ковтун (245,84).

Чемпионат мира 2017 года проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.