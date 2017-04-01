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Японский фигурист Ханю обновил мировой рекорд в произвольной программе на ЧМ

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Японский фигурист Юдзуру Ханю на чемпионате мира в Хельсинки обновил собственный мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу в мужском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат Ханю получил 223,20 балла, вместе с короткой программой сумма его баллов составляет 321,59. На момент написания новости он занимает первую позицию. Россияне Михаил Коляда (257,47) и Максим Ковтун (245,84) расположились на шестой и девятой строчках соответственно. Произвольную программу осталось продемонстрировать двум участникам соревнований.

Прежний мировой рекорд в произвольной программе составлял 219,48 балла и был установлен Ханю в 2015 году в Финале Гран-при в Барселоне.

Чемпионат мира 2017 года проходит в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.

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