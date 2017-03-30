Российские фигуристы Тарасова и Морозов завоевали бронзу чемпионата мира

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова завоевали бронзовые медали чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне получили 139,66 балла за произвольную программу, заработав в сумме 219,03 балла. Золото выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (232,06 балла), серебро досталось немецкой паре Алена Савченко/Брюно Массо (230,30 балла).

29 марта Тарасова и Морозов стали третьими в короткой программе. Китайская и немецкая пары были первыми и вторыми соответственно.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал в Хельсинки 29 марта и продлится до 2 апреля.