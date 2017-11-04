РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

Российские железные дороги (РЖД) объявили о временной приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны. Сообщение размещено на сайте компании.

«С 3 ноября 2017 года закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО «ФПК», следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 1 января 2018 года», — сообщили железнодорожники.

В компании объяснили данный шаг тем, что ФАС не принял решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и «Сапсанов», указывает РИА Новости.