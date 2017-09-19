РЖД пообещали помочь Меркель попасть в Сибирь

Российские железнодорожники заявили, что готовы помочь в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибу. В ОАО РЖД заявили агентству РИА Новости, что постараются сделать все возможное, чтобы у нее остались самые приятные впечатления от путешествия.

«Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по самому протяженному железнодорожному маршруту мира — Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится», — сообщили в РЖД в понедельник.

18 сентября Меркель в ходе предвыборной кампании в Бундестаг оказалась на детской пресс-конференции, и отвечая на вопрос о любимой стране, канцлер заявила, что хотела бы посетить Скалистые горы в США и прокатиться по Транссибу.

В мае 2016 года журналисты «Российской газеты» выбрали самые экзотические маршруты для туристов. В частности, пресытившимся стандартным отдыхом предлагались катание на танке, работа на золотых приисках на Колыме и фестиваль местного шансона, а также поход по сибирским лесам в кандалах.