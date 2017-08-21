Австрия анонсировала продление Транссиба до Вены

Строительство железной дороги с широкой колеей от словацкой Кошице до столицы Австрии Вены может быть начато в 2023 году. В результате реализации этого проекта Транссибирская магистраль будет продлена. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии.

Инвестиции в проект оцениваются в 6,5 миллиарда евро, говорится в экономическом обосновании «широкой колеи» Кошице — Вена, подготовленном австрийским Минтрансом.

«Австрия является логичным местом завершения Транссибирской магистрали. Транссиб у нас получит выход на европейскую железнодорожную сеть, судоходство (речное — прим. Ленты.ру) и аэропорт Вены», — заявил глава ведомства Йорг Ляйхтфрид.

По его словам, проект может быть реализован в период с 2023 по 2033 год. Это позволит превратить Австрию в «логистическое связующее звено Европы», подчеркнул министр. Он добавил, что решение о строительстве участка длиной 400 километров от Кошице до Вены необходимо принимать безотлагательно.

В Вене считают, что санкции Европейского союза в отношении России не смогут помешать реализации этого проекта, поскольку в ЕС выступают за продление железной дороги, что позволит пустить поезда от Вены до Владивостока. В нем задействованы компании Австрии, Словакии, Украины и России.

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В настоящее время разница в ширине железнодорожной колеи в России и странах Западной Европы является основным препятствием для создания единого транспортного коридора. В РФ, государствах бывшего СССР и Финляндии стандартная ширина железнодорожной колеи составляет 1520 миллиметров. В странах Европы используется колея шириной 1435 миллиметров.