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Франция поможет Украине европеизировать железнодорожную колею

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Франция поможет Украине поменять размер железнодорожных путей на европейский. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на министерство инфраструктуры страны.

«Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи», — цитирует ресурс сообщение ведомства.

Вместе с тем Киев пытается запустить железнодорожное сообщение со странами Азии в обход России. В апреле председатель правления компании «Укрзализныця» Войцех Балчун раскритиковал анонсированное министром инфраструктуры Владимиром Омеляном предложение отправить состав в Иран через Черное море. В январе 2016-го Киев отправил через Грузию, Азербайджан и Казахстан экспериментальный поезд в Китай. На дорогу до границы с КНР составу потребовалось 15 дней. Изначально украинские власти рассчитывали, что путь может занять максимум девять дней.

Россия со своей стороны также строит железнодорожные пути по своей территории в обход Украины. Начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков в конце апреля заявил, что работы по прокладке железной дороги в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины будут закончены к 1 августа 2017-го.

Стандартов ширины железнодорожной колеи несколько. В СССР с мая 1970 года все пути были переведены на ширину 1520 миллиметров, такой же размер сейчас сохраняется в бывших советских странах. Ранее в Российской империи существовал стандарт 1524 миллиметра (ныне действует только в Финляндии). Железные дороги во многих странах Европы, Китае и Северной Америке имеют ширину колеи 1435 миллиметров.

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