РЖД завершили проектирование высокоскоростной магистрали Москва — Казань

Российские железные дороги (РЖД) завершили проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил первый вице-президент компании Александр Мишарин, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 7 сентября.

«Проектирование совместно с компанией "Крэк" мы практически закончили, проект отдали на экспертизу», — сказал он. Мишарин добавил, что в настоящее время также подготовлены совместные соглашения и меморандумы об инвестировании в проект со стороны Китая через фонд «Шелковый путь».

«Китай в прошлом году экспортировал только электронной продукции на сумму более 300 миллиардов долларов. Конечно, возрастает потребность в скорости [перевозок], поэтому мы отрабатываем использование ВСМ для грузовых перевозок», — добавил Мишарин. По словам топ-менеджера РЖД, использование линии для перевозки не только пассажиров, но и грузов позволит существенно повысить эффективность вложений.

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Стоимость строительства ВСМ составит 1,26 триллиона рублей с учетом индексации из-за инфляции. Более половины из этой суммы вложат китайские инвесторы.

В ноябре прошлого года немецкий консорциум предложил РЖД профинансировать строительство ВСМ Москва — Казань на сумму около 3,5 миллиарда евро, включая прямые инвестиции и кредитные ресурсы. В конце февраля 2016 года компания предложила поучаствовать в проекте японцам.

Движение по скоростной дороге из Москвы в Казань планируется открыть в 2020 году. В 2019 году предполагается приступить к работам по сертификации подвижного состава для ВСМ.

Протяженность маршрута магистрали Москва — Казань составит 770 километров, максимальная скорость движения — до 400 километров в час. Дорога пройдет по территории семи субъектов России, строительство будет осуществлять совместная российско-китайская компания.