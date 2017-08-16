РЖД купит у Siemens дополнительные «Сапсаны»

Российские железные дороги (РЖД) намерены приобрести у немецкой Siemens дополнительное число скоростных поездов «Сапсан». Об этом заявил первый вице-президент холдинга Александр Мишарин, передает ТАСС.

По его словам, скандал с поставкой в Крым турбин Siemens не отразится на взаимоотношениях компаний.

«Мы подтверждение такое получили. Более того, мы планируем увеличить [число] поездов типа "Сапсан"», — сказал топ-менеджер РЖД. Мишарин также обратил внимание на то, что компании реализуют совместные программы по

созданию подвижного состава и систем автоматики.

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В июле 2017-го Siemens сообщил о том, что летом прошлого года в Крым в обход санкций были поставлены четыре турбины производства немецкого концерна. Оборудование предназначалось для ТЭЦ в Тамани (Краснодарский край), но, как утверждают в Siemens, без уведомления компании его доставили на полуостров.

Немецкий концерн через суд намерен добиться возвращения турбин в Тамань. Кроме того, в Siemens предложили выкупить оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения. Siemens также объявила о приостановке поставок энергооборудования для российских госкомпаний.

