Мишарин назвал сроки начала строительства ВСМ Москва-Казань

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань начнется в 2018 году. Об этом рассказал первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, передает ТАСС.

Проектирование дороги, по его словам, планируется завершить в текущем году.

В феврале 2017 года сообщалось, что стоимость строительства ВСМ составит один триллион 260 миллиардов рублей с учетом индексации из-за инфляции. Более половины из этой суммы вложат китайские инвесторы.

В ноябре прошлого года немецкий консорциум предложил РЖД профинансировать строительство ВСМ Москва — Казань на сумму около 3,5 миллиарда евро, включая прямые инвестиции и кредитные ресурсы. В конце февраля 2016 года РЖД предложили поучаствовать в проекте японцам.

Движение по скоростной дороге из Москвы в Казань планируется открыть в 2020 году. В 2019 году планируется приступить к работам по сертификации подвижного состава для ВСМ.

Протяженность маршрута магистрали Москва — Казань составит 770 километров, максимальная скорость движения — до 400 километров в час. Дорога пройдет по территории семи субъектов России, строительство будет осуществлять совместная российско-китайская компания.