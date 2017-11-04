В ФАС рассказали о сроках возобновления продажи билетов РЖД

Российские железные дороги (РЖД) возобновят продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год не позднее 16 ноября. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«Минтранс России совместно с ФАС России выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 год. После этого ФАС по согласованию с правительством РФ примет необходимые взвешенные решения по этому вопросу для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством», — отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе пояснили, что по закону перевозчик должен начать продажу билетов не позднее, чем за 45 дней до отправления.

Ранее РЖД объявили о временной приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны. В компании подобный шаг объяснили тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

Отмечалось, что все остальные категории билетов останутся в продаже. При этом приостановка продаж не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».

