Томский проводник пустил безбилетников в поезд и пожалел

Проводник поезда в Томске понесет наказание за то, что разрешил проехать без билета двум пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
По словам проводника, зашедшие в вагон пассажиры не смогли расплатиться за проезд, так как у них не хватило денег. 24-летний малоопытный проводник пожалел молодых людей и позволил им проехать без оплаты. Факт нарушения вскрылся в ходе совместной профилактической работы сотрудников Томского линейного отдела МВД России и региональной федеральной пассажирской компании.
По закону, проводник «грубо нарушил требования транспортной безопасности, создал угрозу для других пассажиров и допустил причинение материального ущерба транспортному предприятию», — отметили в полиции. Ему грозит штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.
В сентябре 2017 года пассажир электрички Вышний Волочок — Тверь умер, выпав из поезда. Он отказался оплачивать проезд, решил сбежать от контролеров, выбрался через резиновое суфле на внешнюю часть сцепки вагонов и, не удержавшись, упал на железнодорожную насыпь.