Спасавшийся бегством от охранников безбилетник выпал из электрички и погиб

Пассажир электрички Вышний Волочок — Тверь погиб, выпав из поезда. Об этом том «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Инцидент произошел рано утром в среду, 27 сентября. Мужчина 1986 года рождения ехал без билета. В районе станции Санаторий к нему подошли контролеры, потребовавшие предъявить проездной, но он в нецензурной форме отказался. После этого контролеры вызвали охранников электропоезда, которые по прибытии попросили возмутителя спокойствия прекратить нарушать порядок и предъявить проездной.

Подчиниться их требованиям нарушитель также отказался, он лег на пассажирские сиденья и стал отбиваться от охраны ногами. Затем он решил сбежать и бросился в сторону головного вагона. «Мужчина, находясь в межвагонном пространстве, вылез через резиновое суфле на внешнюю часть сцепки вагонов и, не удержавшись, упал на железнодорожную насыпь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в следственном управлении на транспорте.

Установлено, что погибший ранее был неоднократно судим, а накануне гибели его привлекли к административной ответственности. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.