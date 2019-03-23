Голый дебошир прорвался на трап самолета

Голый мужчина прорвался на трап самолета при посадке рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в московском аэропорту Домодедово. Нарушителя задержали сотрудники полиции, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидца, мужчина прошел регистрацию, скинул все вещи, разделся догола и побежал. «Он кричал что он голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее», — рассказал собеседник телеканала.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что нарушителем оказался уроженец города Якутска 1981 года рождения, проживающий в Московской области. Дебошира доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда его госпитализируют в лечебное учреждение.

29 января сообщалось, что пассажир российского самолета побил стюардессу и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталью. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в аэропорту Сочи.

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