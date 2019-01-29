Россиянин избил стюардессу по пути в Турцию

Пассажир российского самолета побил стюардессу и сорвал рейс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталью. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Сочи.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и опубликовали видео в Instagram. По словам автора ролика, дебошира зовут Александр Тишенко, и во время полета он был пьян.

В августе пассажиры «Уральских авиалиний» подрались на борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе, в результате чего пострадала стюардесса. Когда между дебоширами началась драка, одна из бортпроводниц попыталась их разнять и получила травму лица. Экипажу воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Жуковский.

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