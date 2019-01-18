Студент выпил бутылку рома, избил стюардессу, покусал пассажиров и сел в тюрьму

Пьяный студент из Техаса выпил литр рома и устроил дебош в самолете British Airways, следовавшем из Лондона в Даллас. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Джеффри Либби начал пить после того, как лайнер попал в турбулентность. Затем он стал пинать спинку кресла пассажира, сидящего спереди.

Когда стюардесса попросила его успокоиться, Либби устроил потасовку. Сперва студент плевался на людей, потом поколотил стюардессу и укусил руку пассажирки, которая пыталась его остановить.

В итоге пилоту пришлось развернуть самолет, чтобы сдать дебошира полиции в аэропорту вылета. В суде Либби признал свою вину, его приговорили к шести месяцам лишения свободы.

В мае пассажир, которому отказались приносить пиво на борту самолета, устроил дебош и подрался со своим попутчиком. Джейсон Феликс летел с острова Санта-Крус в Майами рейсом American Airlines. Во время полета он потребовал дополнительную порцию алкоголя, однако заметивший его агрессивное поведение бортпроводник отказал мужчине. Тогда Феликс вытолкал своего соседа по креслу в проход и начал с ним драться.

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