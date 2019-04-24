Мать с дочерью напились перед отпуском, побили полицейских и пошли под суд

Мать с дочерью устроили пьяный дебош перед вылетом в Турцию и оказались в тюрьме. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Коди Ричардсон и 38-летняя Келли Медоукрофт планировали вылетать из аэропорта Манчестера в Анталью рейсом авиакомпании Thomas Cook. Как рассказали очевидцы, женщины поднялись на борт самолета очень пьяными, поскольку перебрали джина перед посадкой на рейс.

В салоне лайнера Ричардсон требовала сигареты у попутчиков, а затем угрожала одному из членов экипажа расправой. Из-за агрессивного поведения мать с дочерью сняли с рейса. Однако британки попытались оказать сопротивление: Ричардсон избила троих полицейских и выкрикивала в их адрес непристойные оскорбления.

Тем не менее дебоширок удалось вывести из самолета и арестовать. В среду, 24 апреля, им вынесли приговор в суде. Ричардсон приговорили к десяти месяцам заключения, а ее мать — к двум.

В марте пенсионерка прослыла худшей пассажиркой в мире после того, как напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP. По словам очевидцев, женщина начала буянить, как только села в самолет, следовавший из Лиссабона в испанский город Малага. Ее арестовали сразу после посадки в Испании.

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