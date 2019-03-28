Выпившую водки в самолете женщину обозвали худшей пассажиркой в истории

Пенсионерка прослыла худшей пассажиркой после того, как напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, женщина начала буянить как только села в самолет, следовавший из Лиссабона в испанский город Малага. Сперва она упала на соседа по креслу, а затем отказалась убирать сумку на багажную полку.

Как рассказали свидетели, пассажирка окончательно вышла из себя после того, как узнала, что из напитков ей могут предложить только фруктовый сок в то время, как она требовала Pepsi.

Дебоширка начала кричать и размахивать руками так сильно, что пилот посреди полета запретил ей летать рейсами авиакомпании TAP.

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«Она вставала со своего места. Ее лицо был ярко-красным. Она была похожа на демона и вела себя как одержимая. Я часто летаю на самолетах, но никогда такого не встречал. Это худшая пассажирка из всех, что я когда-либо видел», — поделился один из ее попутчиков.

Сразу после приземления в аэропорту Малага невменяемую женщину арестовала полиция.

В марте пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ryanair, вылетавшем из Глазго на остров Тенерифе. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке. После посадки дебоширов задержала полиция.

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