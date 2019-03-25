Авиапассажир напился и помочился на чемодан незнакомки

Нетрезвый пассажир авиакомпании American Airlines помочился на багаж попутчицы. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Чикаго в Шарлотт (Северная Каролина). Согласно отчету полиции, жертвой пьяного дебошира стала 28-летняя женщина.

После посадки в аэропорту Шарлотт нарушителя задержала полиция, однако обвинений ему пока не предъявлено. Ущерб, нанесенный им незнакомке, оценен в 100 долларов.

В сентябре 2018 года посетитель Йеллоустонского национального парка в США захотел справить нужду на глазах у толпы напуганных туристов и был арестован местной полицией. Турист подошел близко к гейзеру, а затем прыгнул в горячий источник.

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