Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился

Ashley Lemanski / Facebook

Посетитель Йеллоустонского национального парка в США захотел справить нужду на глазах у толпы напуганных туристов и был арестован местной полицией. Об этом сообщает издание USA Today.

Очевидцы засняли невменяемого туриста на камеру и выложили видео в интернет. На ролике видно, как мужчина в черной футболке и штанах близко подходит к гейзеру Старый Служака, а туристы вокруг кричат ему отойти подальше. После этого нарушитель лег головой вниз, а затем и вовсе прыгнул в гейзер. «Ну какой же идиот», — произносит голос за кадром. В результате он отошел от опасного горячего источника.

Как позже сообщила представительница национального парка, мужчину арестовали полицейские и ему было предъявлено обвинение.

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В Амстердаме пьяный англичанин хотел справить нужду в канал, но не удержал равновесия, упал в воду и захлебнулся. По словам очевидцев, один из прохожих попытался помочь мужчине, но не смог вытащить его на берег. Позже команда дайверов вытащила мужчину из воды, медикам удалось ненадолго его реанимировать, однако в итоге он все же скончался.

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