Засорившиеся в самолете туалеты вынудили пассажиров воспользоваться бутылками

Пассажирам самолета авиакомпании American Airlines, летевшего на Гавайи, пришлось воспользоваться пакетами и бутылками после того, как унитаз на борту засорился из-за смытого подгузника. Об этом сообщает Fox News.

Одна женщина захотела воспользоваться уборной, однако не смогла сделать этого из-за сломавшегося унитаза. Тогда бортпроводница подошла к ней, назвала ситуацию «кошмарной» и предложила воспользоваться пакетом. «В смысле сходить в туалет в пакетик?» — с удивлением переспросила пассажирка. «Я знаю, что это ужасно, но мужчины уже воспользовались бутылками», — ответила стюардесса.

На борту с засорившимся унитазом находилось 187 пассажиров, однако пилоты не совершили внеплановой посадки и без проблем приземлились на Гавайях. Представители авиакомпании подтвердили неполадки с туалетами на этом рейсе и сообщили, что пункт назначения был ближайшим, хотя до него оставалось два часа лета.

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Ранее 16 августа самолет американской авиакомпании Delta, следовавший из Нью-Йорка в Ниццу, из-за засорившихся туалетов развернулся на половине пути вместо того, чтобы долететь до пункта назначения. На момент поломки унитазов Boeing 767-400 находился в полете три часа и уже подлетал к Франции, однако пилот принял решение развернуть лайнер и лететь еще столько же в обратную сторону, чтобы устранить неполадки.

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