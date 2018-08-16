Самолет развернули над Атлантикой из-за засорившихся туалетов

Самолет американской авиакомпании Delta, следовавший из Нью-Йорка в Ниццу, из-за засорившихся туалетов развернулся на половине пути вместо того, чтобы долететь до пункта назначения. Об этом сообщает Newshub.

На момент поломки унитазов Boeing 767-400 находился в полете три часа и уже подлетал к Франции, однако пилот принял решение развернуть лайнер и лететь еще столько же в обратную сторону, чтобы устранить неполадки.

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Пассажиры самолета были в ярости от происходящего. «Как такое вообще возможно? Мы были в двух часах от Европы, кто-то загадил туалет, и мы просто развернулись, чтобы его починить», — написал в Instagram пассажир Энди Коэн.

Самолет прилетел обратно в Нью-Йорк спустя семь с половиной часов полета, так и не достигнув Ниццы. «Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полетом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова», — написал другой пассажир в Twitter.

В январе самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку из-за переполненных туалетов. Лайнер, следовавший из Денвера на Гавайи, за несколько часов до приземления развернулся и приземлился в аэропорту Сан-Франциско. Уже на земле было принято решение заменить самолет, добавив пассажирам к восьмичасовому перелету еще восемь часов ожидания.

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