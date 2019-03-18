Пассажиры самолета разбили друг другу носы из-за голых ног женщины

Пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на борту лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, вылетавшем из Глазго на остров Тенерифе.

По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком. За нее вступился партнер, и между мужчинами началась словесная перепалка, а затем потасовка.

На снятом свидетелями видеоролике видно, как несколько секунд спустя членам экипажа удается разнять дерущихся, и один из них возвращается на свое место с окровавленным лицом и разбитым носом.

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После посадки в аэропорту Тенерифе нарушителей задержала полиция. Очевидцы сказали, что оба мужчины были изрядно пьяны и напугали своим поведением весь самолет, а также заляпали салон кровью.

«Там была семья с маленьким ребенком, который наблюдал за всей сценой. Это был очень страшный момент. Они [дебоширы] вовлекли в ссору невиновных пассажиров, потому что дрались в очень узком пространстве», — рассказал автор ролика Бен Вардроп.

В декабре 2018 года пассажиры ирландской авиакомпании Ryanair устроили драку на борту самолета и сорвали рейс. Инцидент произошел на лайнере, направлявшемся из Великобритании в португальскую столицу — Лиссабон. Самолет вылетел из Лондона согласно расписанию, однако буквально через 15 минут вернулся в аэропорт из-за драки на борту.

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