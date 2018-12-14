Устроившие потасовку пассажиры довели детей до истерики и сорвали рейс

Пассажиры ирландской авиакомпании Ryanair устроили драку на борту самолета и сорвали рейс. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 13 декабря, когда авиалайнер направлялся из Лондона в Лиссабон. По словам очевидцев, самолет вылетел согласно расписанию в 11:50, однако буквально через 15 минут вернулся в лондонский аэропорт Станстед из-за драки на борту.

«Произошла драка между двумя мужчинами. Нам сказали, что самолет вернется в Станстед. После посадки на борт поднялись вооруженные полицейские и задержали одного из мужчин, — сообщил очевидец произошедшего. — Затем какая-то девушка потребовала, чтобы полицейские вывели и второго мужчину. Через 15 минут они его вывели, а нам сказали, чтобы мы пересели в другой самолет».

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Он также добавил, что инцидент был очень «напряженным и пугающим», потому что вокруг плакали дети, и вся ситуация походила на сцену из фильма. «Я не видела самой драки, но, кажется, она началась из-за того, что один мужчина сломал телефон другого», — поделилась другая свидетельница случившегося.

Представитель аэропорта Станстед подтвердил, что самолет благополучно вернулся в Лондон.

В августе компания пьяных хасидов, летевших на паломничество в Умань (Украина), подралась с экипажем авиакомпании Ukraine International. Инцидент произошел в израильском аэропорту Бен-Гурион после посадки на борт.

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