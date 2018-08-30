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Пьяные евреи подрались с украинцами и задержали рейс

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Компания пьяных хасидов, летевших на паломничество в Умань (Украина), подралась с экипажем авиакомпании Ukraine International, передает Israel Info в четверг, 30 августа.

Инцидент произошел в израильском аэропорту Бен-Гурион после посадки на борт. Нетрезвые евреи начали ссориться с бортпроводниками, а затем устроили драку в самолете. Командир воздушного судна вызвал полицию, сотрудники правоохранительных органов вывели восемь хасидов. В результате рейс задержали на три часа.

Представитель авиакомпании рассказал, что каждый год массовый отъезд религиозных евреев в Умань, где они встречают еврейский Новый год (Рош ха-Шана) у могилы Рабби Нахмана из Брацлава, сопровождается неподобающим и разгульным поведением паломников. По его словам, среди пассажиров всегда много пьяных и есть даже люди, которые приходят к стойке регистрации без билета, чтобы попросить расщедриться других паломников.

Рабби Нахман известен как основатель брацлавского хасидизма — религиозного течения в иудаизме. На иудейский Новый год его могилу на Украине посещают десятки тысяч паломников.

Ранее 29 августа на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Душанбе, между двумя пассажирами завязалась драка, в результате которой пострадала стюардесса. Инцидент произошел сразу после взлета. Бортпроводники не смогли разнять дерущихся, одна из стюардесс получила травму лица, и пилот принял решение вернуться в аэропорт Жуковский.

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