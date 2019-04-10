Пьяная авиапассажирка задрала юбку, обматерила попутчиков и попала на видео

metro.co.uk

Пьяная авиапассажирка задрала юбку, станцевала тверк и обматерила остальных пассажиров. Видео дебоша, заснятое очевидцами, опубликовала Metro.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Spirit Airlines, выполнявшим рейс из Орландо, штат Флорида, в аэропорт Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Бурную реакцию пассажирки вызвала просьба отключить мобильный телефон.

«Снимайте все, что вы на *** [хрен] хотите», — закричала она перед тем, как задрала юбку.

Затем дебоширка забрала свои вещи с багажной полки и покинула самолет. При этом она продолжала выкрикивать ругательства и оскорбления. Одному из снимавших ее пассажиров женщина крикнула, что ее мать зарабатывает больше денег, чем он, а также сравнила всех пассажиров с женскими половыми органами.

В марте пенсионерка прослыла худшей пассажиркой после того, как напилась водки и устроила дебош на борту самолета португальской авиакомпании TAP.

Женщина начала буянить, как только села в самолет, следовавший из Лиссабона в испанский город Малага. Пассажирка окончательно вышла из себя после того, как узнала, что из напитков ей могут предложить только фруктовый сок в то время, как она требовала пепси. Сразу после приземления в аэропорту Малага невменяемую женщину арестовала полиция.

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