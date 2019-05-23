Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Инцидент произошел на рейсе Москва — Симферополь. Отмечается, что в ходе полета мужчина вел себя агрессивно: разбрасывал вещи, кричал, а потом затеял драку, в результате которой ему разбили голову.

Из-за дебоша экипаж воздушного судна принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета в Москве. После посадки в Домодедово нарушителя задержали.

Выяснилось, что пассажир страдал психическим заболеванием. Он умер во время транспортировки из аэропорта в автомобиле скорой помощи.

В мае пьяный авиапассажир, летевший в Москву, устроил дебош на борту самолета и оказался в полицейском участке. По словам сотрудников правоохранительных органов, во время полета мужчина вел себя крайне агрессивно и нарушал общественный порядок. Пассажир был настолько пьяным, что полицейским пришлось посадить его в инвалидное кресло.

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