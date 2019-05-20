Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле

МВД России / YouTube

Пьяный авиапассажир, летевший рейсом Симферополь — Москва, устроил дебош на борту самолета и оказался в полицейском участке. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По словам представителей правоохранительных органов, во время полета мужчина вел себя крайне агрессивно и нарушал общественный порядок. После посадки в аэропорту Домодедово самолет встретили полицейские, чтобы вывести мужчину из лайнера и доставить его в дежурную часть.

Однако дебошир оказался настолько пьяным, что сотрудникам полиции пришлось усадить его в инвалидное кресло и катить по телетрапу и аэропорту.

Пассажира привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении нарушителя заведено уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство»).

Ранее в мае пьяный россиянин побил несколько членов экипажа самолета, после чего оказался в полицейском участке. Инцидент произошел на борту самолета, который стоял в аэропорту Новосибирска и готовился к вылету в Москву. Невменяемый мужчина начал громко браниться и вести себя агрессивно.

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