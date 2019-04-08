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На берег Черного моря вынесло 130 килограммов кокаина

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На Черноморское побережье Румынии волны выбросили пакеты со 130 килограммами кокаина. Об этом сообщает «Би-би-си».

Предположительно, найденные наркотики являются частью партии кокаина, найденной на заброшенном корабле чуть более двух недель назад.

В связи с находкой на патрулирование были направлены 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны. Помимо этого, в поисках задействованы два вертолета, а также водолазы. Поисковая операция охватывает около 90 километров береговой линии.

Представитель полиции Георгиан Драган предупредил местных жителей не вскрывать найденные на пляже пакеты. По его словам, содержащийся в них наркотик имеет высокую концентрацию и опасен для жизни.

11 российских моряков были задержаны в африканском Кабо-Верде 1 февраля. Сообщалось, что на судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко. Оно было вынуждено остановиться в порту Кабо-Верде, когда один из членов экипажа погиб.

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