Российская модель приняла наркотики из страха перед полетом и попала в больницу

Российская модель София Эдигарова отравилась наркотиком, который употребила из-за страха перелетов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Страдающая аэрофобией 27-летняя девушка направлялась из Омска в Санкт-Петербург и перед вылетом приняла метамфетамин. Во время рейса Эдигаровой стало плохо, и ее госпитализировали сразу после приземления в аэропорту Пулково.

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В состоянии средней тяжести модель доставили в больницу в отделение токсикологии с острым отравлением психотропным веществом.

В сентябре 2018 года житель Великобритании, летевший на Ибицу из английского города Манчестер, умер от передозировки кокаином на борту самолета авиакомпании Jet2. По словам очевидцев, мужчина вел себя очень странно весь полет, а после того, как он выпил водки после употребления наркотика, его начало трясти в кресле и позже он скончался.

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