Летевший из Вьетнама в Лондон турист умер в Сочи

Британец, летевший из Ханоя в Лондон, почувствовал себя плохо в самолете и скончался после экстренной посадки в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Vietnam Airlines. У мужчины, чье имя не называется, во время полета случился сердечный приступ, и пилот запросил срочную посадку в России, чтобы спасти ему жизнь. Когда самолет приземлился, британец был уже мертв.

Позже стало известно, что тело мужчины доставили в Лондон тем же самолетом.

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В сентябре житель Великобритании, летевший на Ибицу из английского города Манчестер, умер от передозировки кокаином прямо на борту самолета авиакомпании Jet2. По словам очевидцев, мужчина вел себя очень странно весь полет, а после того, как он выпил водки после употребления наркотика, его начало трясти в кресле и позже он скончался.

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