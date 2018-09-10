Летевший на Ибицу пассажир переборщил с кокаином и умер в самолете

Житель Великобритании, летевший на Ибицу из английского города Манчестер, умер от передозировки кокаином прямо на борту самолета авиакомпании Jet2. Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, мужчина вел себя очень странно весь полет, а после того, как он выпил водки после употребления наркотика, его начало трясти в кресле. Британца вытащили в проход, где две женщины попытались оказать пострадавшему пассажиру первую помощь. Однако им не удалось спасти мужчину.

Пассажиры также рассказали, что погибший употребил весь кокаин за раз, испугавшись, что его поймают бортпроводники.

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В связи с инцидентом пилотам пришлось развернуть самолет и направиться в аэропорт Тулуза во Франции. «Одна из женщин оставалась с ним до конца посадки и продолжала оказывать помощь, несмотря на просьбы бортпроводников занять свое место», — добавил очевидец.

Ранее, в июне, туристка из Великобритании напилась в первый день отдыха на Канарских островах и скончалась от алкогольного отравления. 37-летняя Паула Бишоп отдыхала с супругом Стюартом на острове Фуэртевентура. Женщина выпила слишком много вина и пива в пабе, и позже ее нашли мертвой в номере отеля.

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