Британский турист накачался кокаином и прыгнул с балкона в отеле

dailymail.co.uk

Турист из Великобритании принял наркотики на острове Гран-Канария (Испания) и выпрыгнул с балкона апартаментов. В итоге он отделался незначительными травмами. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как 28-летний мужчина более двух минут ходит за ограждением балкона, затем прыгает с четвертого этажа трехзвездочных апартаментов Apartamentos Tamaran. Британец, которого местные называли сокращенно Ронни (Ronnie R.W.), приземлился на машину Dacia Logan, разбив лобовое стекло.

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Как сообщили очевидцы, перед прыжком турист обратился к двум полицейским и попросил вызвать для него скорую помощь. После случившегося мужчина признался представителям Национальной полиции, что за 24 часа до инцидента принимал наркотики, в том числе крэк-кокаин.

В результате британец получил незначительные травмы, однако его состояние оценили как «тревожное» и доставили в больницу.

В августе в поселке Эц Эфраим в израильском регионе Самария выпала с балкона туристка из Колумбии. На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Они оценили травмы пострадавшей как средней степени тяжести и оказали ей первую помощь.

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