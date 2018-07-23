Российский турист свалился с балкона в Турции и умер

Путешественник из Уфы Марсель Нагимов погиб в Турции, выпав из номера своего отеля на седьмом этаже. Об этом написала его знакомая Алина Евмененко во «ВКонтакте».

Как уточнила девушка, случай не признали страховым, посчитав, что во время инцидента погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако друзья Нагимова отрицают эту информацию. «Он не был пьян. Облокотившись о перила, он упал, перила оказались ненадежны», — написала Евмененко.

Она сообщила, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела и его друзья и родственники ищут русскоговорящего юриста в Турции.

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