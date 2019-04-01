ФСБ нашла стиральную машину с наркотиками на семь миллионов рублей

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Красноярскому краю задержали группу наркоторговцев, поставлявших запрещенные вещества из Санкт-Петербурга в Красноярск. Об этом в понедельник, 1 апреля, в пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу».

По данным ФСБ, в минувшем феврале двое красноярцев приобрели наркотики в Санкт-Петербурге и отправили их своему знакомому в Красноярске. При этом запрещенные вещества, стоимость которых на черном рынке превышает семь миллионов рублей, отправители спрятали в полиэтиленовых свертках внутри стиральной машины.

Сотрудники ФСБ задержали адресата в момент получения посылки. Внутри стиральной машины оперативники нашли около 1,5 килограмма синтетических наркотиков и более 1 килограмма наркотиков натурального происхождения, в том числе 150 граммов кокаина.

Как считает следствие, задержанные сбывали наркотики через созданный ими же интернет-магазин. После того как его деятельность была прекращена, оперативники нашли еще несколько точек сбыта запрещенных веществ и большое количество «закладок».

В ФСБ отметили, что участники преступной группы приобретали наркотики на средства этнического преступного сообщества, которое затем оказывало покровительство при сбыте запрещенных веществ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!