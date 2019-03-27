ФСБ поймала в Крыму 20 террористов и их главарей

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность структуры террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Об этом в среду, 27 марта, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС.

Уточняется, что операция проводилась во взаимодействии с подразделениями МВД России и Федеральной службой войск национальной гвардии. В ходе нее задержаны 20 человек из числа главарей и рядовых участников организации.

14 февраля сообщалось, что оперативники ФСБ пришли с обысками к семьям крымских татар. В правозащитных организациях Крыма заявили, что задержанные — не террористы, а активные правозащитники.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская организация, созданная в начале 1950-х годов и выступающая за устранение неисламских правительств, а также всемирный халифат. Она запрещена в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Египте, Китае и ряде других стран. В 2003 году Верховный суд России также признал ее террористической и запретил деятельность в стране.

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