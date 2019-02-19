Осужденных за терроризм российских исламистов решили оправдать

Правозащитники обратили внимание на чересчур суровые приговоры членам запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 19 февраля.

Представители движения «За права человека» договорились с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой о создании рабочей группы, которая изучит обвинительные приговоры членам исламистской организации.

Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что 21 житель Башкирии был осужден летом 2018 года за участие в «Хизб ут-Тахрир» на сроки от пяти до 24 лет, при этом они не готовили и не совершали теракты. Москалькова встретилась с их родителями и также признала существование проблем у последователей этой организации.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России к настоящему времени за участие в «Хизб ут-Тахрир» арестованы 239 человек, из них 158 — были осуждены. До 2013 года им вменялся экстремизм, и 40 процентов приговоров не были связаны с лишением свободы. Но затем эта ситуация изменилась: членов «Хизб ут-Тахрир» стали осуждать по статье 205.5 («Создание террористической организации») на сроки от 10 до 24 лет.

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Верховный суд России в 2003 году признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретил ее деятельность в стране. Как пояснила председатель правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, решение было принято на основании того, что цель данной организации — устранение неисламских правительств и установление всемирного халифата, а также того, что ее деятельность — это воинствующая пропаганда в сочетании с нетерпимостью.

«В Сирии "Хизб ут-Тахрир" считается оппозиционной по отношению к ИГ ("Исламское государство", запрещено в России)», — отметил Олег Орлов из «Мемориала».

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская организация, созданная в начале 1950-х годов, выступающая за всемирный халифат. Запрещена в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Турции, Германии, Египте, Пакистане, Китае и ряде других стран. Не запрещена в США и в большинстве стран Европы.

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