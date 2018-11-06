Главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир» задержали в Татарстане

В Татарстане сотрудники управления ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали предполагаемых главарей ячеек запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по республике.

Спецоперация проходила в Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана. По данным спецслужб, по указанию зарубежных кураторов задержанные осуществляли на территории России антиконституционную деятельность в соответствии с доктриной создания «Всемирного халифата», предполагающую свержение законной власти, в том числе террористическими методами.

Кроме того, главы ячеек вели работу по созданию в стране сетевой закрытой структуры и решали задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока.

Во время обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены пропагандистские материалы и отчеты о проделанной работе.

11 октября стало известно о задержании в Татарстане лидеров федерального и регионального отделений «Хизб ут-Тахрир».

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была создана в Палестине в 1953 году. Она призывает к созданию единого государства мусульман — Исламского халифата на территории Центральной Азии.

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