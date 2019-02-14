Источник рассказал о задержанных в Крыму экстремистах-правозащитниках

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками к семьям крымских татар; в правозащитных организациях Крыма заявили, что задержанные — не террористы, а активные правозащитники. Об этом в четверг, 14 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

«Утром в поселке Октябрьский сотрудники ФСБ пришли с обысками к семьям крымских татар, три человека были задержаны. Все они принимали активное участие в пикетах против якобы существующих преследований крымских татар», — сказал источник.

Ранее в пресс-службе республиканского управления ФСБ сообщили ТАСС, что в Крыму задержаны трое подозреваемых в участии в террористической деятельности. По данным ведомства, задержанные подозреваются в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». У них обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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