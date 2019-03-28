Причастный ко взрывам в московском метро террорист попался ФСБ

Член так называемой бандгруппы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро, совершенном в 2010 году, задержан в Дагестане. Об этом в четверг, 28 марта, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, задержанный доставлен в Москву.

7 июня 2016 года сообщалось, что в московском метро прошла серия тайных проверок на антитеррористическую безопасность. Сотрудники спецслужб под видом пассажиров пытались пронести через рамки металлоискателей муляжи взрывных устройств. В большинстве случаев им это удалось.

6 февраля 2013 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что Гусен Магомедов, убитый в ночь на 6 февраля, был последним из террористов, причастных к взрывам в московском метро в марте 2010 года. Другие лица, имевшие отношение к этим преступлениям, были ликвидированы правоохранительными органами ранее на территории Дагестана в 2010-2011 годах.

29 марта 2010 года были совершены теракты на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», погибли 40 человек, около 90 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взял на себя лидер кавказских боевиков Доку Умаров.

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