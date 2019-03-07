Австралийцев поймали в аэропорту с двумя рюкзаками метамфетамина

dailymail.co.uk

Полиция Австралии арестовала в аэропорту Сиднея двух мужчин, пытавшихся провезти в страну 38 килограммов метамфетамина в двух рюкзаках. Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание опубликовало видео задержания подозреваемых. В объектив камеры попали туристические рюкзаки, в которых были спрятаны большие пакеты с белым веществом.

Сообщается, что сумки с наркотиком приехали в Австралию из Канады. Один из сообщников, 32-летний сотрудник аэропорта, воспользовался своей должностью, чтобы переправить их из международного терминала во внутриавстралийский. Вместе с ним задержали 26-летнего мужчину, который пытался выйти из аэропорта, забрав сумки.

В четверг, 7 марта, обоих ожидают в Центральном суде Сиднея. Их будут судить за ввоз и хранение запрещенных веществ и за участие в деятельности преступной группировки. Как сообщает The Daily Mail, максимальное наказание за эти преступления по австралийским законам — пожизненное заключение.

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