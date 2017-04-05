Полиция Австралии конфисковала тонну метамфетамина

В Австралии полицейские пресекли ввоз в страну партии метамфетамина, оценочная стоимость которой составляет 898 миллионов австралийских долларов (около 690 миллионов долларов США). Об этом сообщает News.com.au в среду, 5 апреля.

Стражи порядка обнаружили 903 килограмма сильнодействующего наркотического вещества в контейнерах с досками для покрытия полов в Мельбурне. В ходе операции были задержаны двое подозреваемых, их имена не раскрываются в интересах следствия.

Как отмечается, партия является рекордной для Австралии по общему весу изъятых наркотиков. В феврале прошлого года в Сиднее были изъяты 720 литров метамфетамина стоимостью 1,26 миллиарда австралийских долларов (около 960 миллионов американских долларов).

10 февраля на пляже британского графства Норфолк волнами вынесло на берег 360 килограммов кокаина в герметичных непромокаемых сумках. Общая стоимость вещества оценивалась в 50 миллионов фунтов (3,7 миллиарда рублей).