СМИ сообщили об аресте россиянки на Бали по подозрению в хранении наркотиков

Полиция города Денпасар, расположенного на индонезийском острове Бали, арестовала россиянку по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает Jakarta Post.

Женщина была задержана 23 марта, при себе у нее было 0,37 грамма метамфетамина. «Она рассказала, что купила наркотик для себя. Она уже год принимает запрещенные препараты», — пояснили стражи порядка.

Гражданка России рассказала, что проживает на Бали уже восемь лет. По ее словам, она приобрела метамфетамин в индонезийском тюрьме Керобокан. Полицейские выясняют, кто именно продал женщине наркотики.

Как отмечает издание, россиянке может грозить до 12 лет тюрьмы.

Индонезия известна строгим антинаркотическим законодательством. Власти страны объясняют это чрезвычайной ситуацией в сфере незаконного оборота запрещенных препаратов: по их данным, ежедневно от наркотиков умирают до 50 индонезийцев.