Американец нашел на пляже гигантскую сигару с марихуаной

В городе Дейтона-Бич, штат Флорида, волны вынесли на пляж мешок марихуаны, свернутый в виде гигантской сигары. Об этом сообщает UPI.

Житель Флориды Джефф Столовиц (Jeff Stolowitz) утверждает, что обнаружил сверток, когда гулял по берегу моря. Он заметил на нем красные пятна, напоминающие кровь, и решил рассказать о находке охране пляжа.

Находящаяся внутри марихуана вымокла и испускала сильнейший запах, утверждает представитель службы безопасности пляжа Майк Берард. «Судя по размеру и форме, сверток мог весить около 4,5 килограмма, считая воду», — говорит он.

Найденная Столовицем «сигара» провела в воде не меньше двух недель и успела обрасти морскими организмами.

По словам Берарда, море время от времени выбрасывает на берег наркотики. Как правило, их уничтожают или передают пограничникам.

В феврале сообщалось, что волны вынесли на пляжи в британском графстве Норфолк около 360 килограммов кокаина, упакованного в разноцветные сумки-портпледы.