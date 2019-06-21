Родителей британца-джихадиста отправили в тюрьму

Родители британца-исламиста Джека Леттса, известного как Джихади Джек, были признаны виновными в финансировании терроризма и приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает BBC News.

58-летний Джон Леттс и 57-летняя Салли Лейн из города Оксфорд отправляли деньги своему сыну, который уехал в Сирию и вступил в ряды «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России). Их признали виновными в том, что в 2017 году они отправили своему сыну 223 фунта (примерно 17 тысяч рублей). Оба обвиняемых получили 15 месяцев тюремного срока с отсрочкой на год.

Изначально их обвиняли в том, что они отправили Джеку значительно больше денег — еще более 1500 фунтов, но их вину в этом не удалось доказать. Отмечается, что полиция предупреждала их об уголовной ответственности — родители знали, что их сын уехал воевать на стороне террористов.

Пара не признала своей вины. «Нас приговорили за то, что сделали бы любые родители, окажись их ребенок в опасности», — заявили они на суде.

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В 2018 году власти непризнанного Сирийского Курдистана обвинили Джека Леттса в сотрудничестве с ИГ. Тогда молодой человек, который также имеет канадское гражданство, обратился к канадским дипломатам, попросив правительство освободить его из тюрьмы и разрешить приехать в Канаду. Затем он рассказывал, что хотел бы при возможности вернуться в Великобританию.

В 2014 году, когда ему было 18, Леттс принял ислам, покинул Оксфорд, где тогда учился, и бежал в Сирию, где вступил в ряды ИГ и принял имя Ибрагим. Как объяснил молодой человек журналистам, он уехал на Ближний Восток «в поисках истины и людей, которые ее хранят», и не жалеет о своем поступке. «Я искал людей истины и нашел их тут, — рассказал Джихади Джек. — Они учат других, и от них много пользы, хвала Аллаху».

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