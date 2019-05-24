Сбежавший к ИГ британец собирался обезглавить школьного товарища

Вступивший в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) британец Джек Леттс, также известный как Джихади Джек, хотел лично обезглавить служившего в британской армии школьного товарища. Об этом сообщает The Independent.

В ходе судебных заседаний по делу, возбужденному против родителей террориста, были озвучены слова Джихади Джека. «Я искренне верю, что нападение на британскую армию — очень похвальное действие», — заявлял он родителям. Когда они сообщили ему, что его бывший одноклассник служит в армии, Джек ответил, что очень хотел бы лично обезглавить его.

Отмечается, что в Великобритании возобновилось уголовное разбирательство против родителей Джихади Джека — Джона Леттса и Салли Лейн. Они должны были предстать перед судом еще в январе 2017 года по обвинению в пособничестве терроризму: уже после того, как Джек уехал на джихад, они отправили ему 1723 фунта стерлингов (примерно 140 тысяч рублей), чтобы поддержать его материально. Тогда слушания по делу перенесли на май 2019 года.

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В 2018 году власти непризнанного Сирийского Курдистана обвинили Джека Леттса в сотрудничестве с ИГ. Тогда молодой человек, который также имеет канадское гражданство, обратился к канадским дипломатам, попросив правительство освободить его из тюрьмы и разрешить приехать в Канаду. Затем он рассказывал, что хотел бы при возможности вернуться в Великобританию.

В 2014 году, когда ему было 18, Леттс принял ислам, покинул Оксфорд, где тогда учился, и бежал в Сирию, где вступил в ряды ИГ и принял имя Ибрагим. Как объяснил молодой человек журналистам, он уехал на Ближний Восток «в поисках истины и людей, которые ее хранят», и не жалеет о своем поступке. «Я искал людей истины и нашел их тут, — рассказал Джихади Джек. — Они учат других, и от них много пользы, хвала Аллаху».

Боевики «Исламского государства» захватили в 2014 году часть Сирии и Ирака и провозгласили там халифат. По данным британской разведки MI6, в Сирии и Ираке воевало около 400 подданных Соединенного Королевства, при этом член палаты общин Халид Махмуд называл другую цифру — 1,5 тысячи человек.

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